Britische „Fussach-Affäre“ treibt seltsame Blüten

Covid-19 hat Probleme weiter manifestiert

Was der Vorarlberger für den Ostösterreicher, ist der Schotte und Waliser für den Engländer. In sprachlicher, als auch renitenter Form. Boris Johnson mochte zwar das Kingdom nicht in der Europäischen Union, aber er hat es gern united. In Corona-Zeiten jedoch bröckelt der Zusammenhalt. „Die Krise hat die Probleme zwischen England und insbesondere Schottland noch weiter manifestiert“, sagt die Politologin Melanie Sully zur „Krone“. „Schottland war schlecht vorbereitet, weil man sich auf ein zweites Referendum konzentriert hat. Dort ist die Sterberate am höchsten und man ist deswegen nun sehr vorsichtig.“