Reise-Regelungen sorgen für grenzenlose Verwirrung

Wie am Anfang so am Ende: Als die Grenzen zu Beginn der Krise dichtgemacht wurden, spielten sich chaotische Szenen ab. So kam es im Burgenland Richtung Osten zu kilometerlangen Staus. Und auch der jüngst verkündete Weg zurück in die „neue Reisenormalität“ lief alles andere als reibungslos ab. So wurde z. B., wie berichtet, ein Paar aus Kufstein (Tirol), das über den Wurzenpass in Kärnten ausreisen wollte, von den Behörden zurückgeschickt.