Wohin wir Österreicher nun wieder reisen können

Grenzöffnungen für Touristen

Zahlreiche Länder planen in den kommenden Wochen Grenzöffnungen für Touristen. So will etwa Zypern ab 20. Juni Touristen aus 19 Staaten - darunter Österreich - die Einreise ohne Auflagen ermöglichen. Spanien hat angekündigt, am 1. Juli die zweiwöchige Zwangsquarantäne für alle Einreisenden aufzuheben.