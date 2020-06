Deutschunterricht für schwächere Schüler im Sommer

Die Sommerschule wird von 31. August bis 11. September, jeweils am Vormittag, stattfinden. Alle außerordentlichen Schüler sowie jene, die mit einem „Nicht Genügend“ in Deutsch beurteilt wurden, haben die Möglichkeit daran teilzunehmen. „Das sind in Oberösterreich rund 7000 Schüler, die Anspruch auf diesen Ergänzungsunterricht haben“, erklären Bildungslandesrätin Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer.