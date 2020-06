Bis Ende Juni wieder „volle Freizügigkeit“ in EU

Bis Ende Juni sollen innerhalb der EU alle wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen Geschichte sein: Wie der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Was Italien betrifft, will Deutschland seine Reisewarnung zu unseren südlichen Nachbarn am 15. Juni aufheben, ab dem selben Stichtag wird indessen die Schweiz seine Grenzen für alle EU- und EFTA-Staaten - und somit auch für Italien - öffnen.