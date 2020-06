10 Millionen Euro als „Reparatur-Marie“ für Wiener

„Wir wollen Kleinunternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern unterstützen, die nachhaltig arbeiten“, erklärte Hebein am Donnerstagnachmittag: „Wir denken an Schuster, Schneider, Uhrmacher, Fahrradwerkstätten oder Upcycling-Betriebe.“ Die Idee: Junge Menschen sollen durch den Gutschein dazu motiviert werden, Dinge reparieren zu lassen anstatt sie wegzuwerfen. Gleichzeitig würden Betriebe, die einen Beitrag zu einer ökologischen nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ihren Beitrag leisteten, in der Coronakrise unterstützt.