Das wird nichts: Neue Begegnungszonen ein Flop

Kennen Sie eigentlich die verlassensten Orte der Welt? Dazu gehört das menschenleere Geisterschloss Kilchurn in Schottland, der aufgegebene Ta-Prohm-Tempel in Kambodscha und die vielen neuen Begegnungszonen von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne). Selbst am Wochenende verirrte sich kaum ein Wiener dorthin.