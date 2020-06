Dritter und bislang längster Pop-up-Radweg in Wien

„Wenn wir so wie hier am Alsergrund mit den Bezirken an einem Strang ziehen, können wir mit Pop-up-Radwegen rasch Platz schaffen und den Alltag der Menschen ein Stück weit erleichtern“, so Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) via Aussendung. Umgesetzt wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Befristet ist die Maßnahme bis Ende der Sommerferien.