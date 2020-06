Wien mit Ansiedlungs-Rekord bei Betrieben

Größte Bank der Welt eröffnete Filiale in Wien

Außerdem eröffnete die größte Bank der Welt, die „Commercial Bank of China“, eine Niederlassung in Wien, genauso wie die von Wienern gegründete deutsche Direktbank „N26“. Insgesamt wurden 2019 durch die Ansiedlungen internationaler Unternehmen in Wien Investitionen in Höhe von 731 Millionen Euro ausgelöst. Im Jahr 2018 waren es noch 231 Millionen Euro. Innerhalb eines Jahres verdreifachte sich das Investitionsvolumen.