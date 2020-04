So greift der Staat nun Unternehmen unter die Arme

Ein Schutzschirm in der Höhe von insgesamt 38 Milliarden Euro soll die strauchelnde Wirtschaft stützen. Ab sofort werden 15 Milliarden Euro davon in Form des sogenannten Corona-Hilfsfonds für Betriebe in Aussicht gestellt. Die Republik übernimmt dabei Kreditgarantien und gewährt Zuschüsse von bis zu 75 Prozent auf laufende Fixkosten. So kommen Unternehmen zu Unterstützung.