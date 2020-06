Seit sechs Tagen Proteste: USA versinken im Chaos

Am sechsten Tag nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis haben die Proteste in den USA weiter an Heftigkeit zugenommen. In Städten wie Minneapolis, New York, Washington, Los Angeles oder Philadelphia kam es am Sonntagabend trotz Ausgangssperren zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Polizeiautos wurden in Brand gesetzt, Fensterscheiben eingeschlagen und Geschäfte geplündert.