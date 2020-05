Bergrettung Ferlach rückte gleich zweimal aus

Um 14 Uhr ging der Notruf bei der Bergrettung Ferlach ein: Beim Waidischbach hatte sich eine Person Schnittverletzungen an der Hand zugezogen. Sie wurde von den Kameraden der Bergrettung am Unfallort - nahe der Josefsbrücke - erstversorgt und in weiterer Folge dem Roten Kreuz übergeben.