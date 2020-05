„Wullowitz hat die Tat bisher gut verarbeitet“

Mit einem Schlag war die Ortschaft Wullowitz in Leopoldschlag am 14. Oktober in den Schlagzeilen. Jamal…A. hatte seinen Betreuer David H. (32) in einer Flüchtlingsunterkunft niedergestochen – der Rot-Kreuz-Mitarbeiter verstarb im Spital – und auf der Flucht den Altbauern Franz…G. (63) getötet, um an dessen Auto zu kommen.