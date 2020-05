Endlich Perspektiven für Neustart in Sommersaison

Viele unentschlossen

Laut einer IMAS-Studie, die allerdings schon Anfang Mai gemacht wurde, haben 42 Prozent der Landsleute fix einen Urlaub geplant. Die Hälfte derer, die planen, hat starkes Interesse an OÖ. Auch viele Unentschlossene könnten heimische Angebote nützen. Denn: „Die interessanten Landschaften, die Anreise mit dem eigenen Pkw und das gute Gesundheitssystem sprechen heuer stark für Urlaub in OÖ“, so Meinungsforscher Paul Eiselsberg. Im Vorjahr kamen 52 Prozent der Sommergäste aus Österreich, 24 Prozent aus Deutschland.