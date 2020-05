Fachkräfte sind weiter gesucht

Die Corona-Krise ist auch eine Arbeitsmarkt-Krise. Laut AMS haben so gut wie alle Branchen zu kämpfen. Vor allem betroffen sind die Bereiche Tourismus, Handel und Gastronomie. Die Zahl der Menschen ohne Beschäftigung ist massiv angestiegen. „Im Vergleich zum Vorjahr wurden 34 Prozent weniger Stellen gemeldet, insbesondere im Fremdenverkehr ist der Rückgang mit minus 185 Stellen stark“, heißt es vom Arbeitsmarktservice. Die Bezirke Jennersdorf (plus 154 Prozent Arbeitslose) sowie Neusiedl (plus 100 Prozent) hat es am stärksten erwischt.