Nächtliche Abänderung lässt Opposition schäumen

Für die SPÖ war am Mittwoch erwiesen, dass das türkis-grüne Budget 2020 in der bisherigen Fassung verfassungswidrig ist. Blümel hatte bereits am Dienstag im Zuge der parlamentarischen Debatte einen Abänderungsantrag der Regierungsparteien angekündigt. Mit dem türkis-grünen Antrag - er wurde am Donnerstag von ÖVP-Abgeordneten Andreas Hager eingebracht - hat Blümel nach der heftigen Debatte um veraltete Zahlen zumindest die Covid-Ausgaben doch noch in den Haushaltsplan geschrieben. Konkret wird die bestehende Überschreitungsermächtigung in Höhe von 28 Milliarden Euro auf vier Budgetrubriken aufgeteilt.