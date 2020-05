Wallner wird Koglers neuer Kabinettschef

„Ich freue mich, in Zukunft mit Stefan Wallner einen langjährigen und erfahrenen Mitstreiter in dieser zentralen Steuerungsfunktion der Bundesregierung an meiner Seite zu haben“, sagte Kogler zur Rochade. Zuletzt habe Wallner als Generalsekretär im Gesundheitsministerium „maßgeblichen Anteil“ daran gehabt, „dass Österreich im Gesundheitssektor die Herausforderungen zu Beginn der Corona-Pandemie sehr gut bewältigt hat“, so Kogler.