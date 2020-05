So trainieren Sie Ihren Geruchssinn!

„Während bei normalen Erkältungen die Geruchszellen aber lediglich überlagert werden, greifen Viren diese direkt an. Neue Studien zeigen nun, dass das auch beim Coronavirus der Fall ist. Trainierte Sinne können dabei zu einer schnelleren Regeneration beitragen“, betont Ass. Prof. Dr. Klaus Dürrschmid vom Institut für Lebensmittelwissenschaften an der Universität für Bodenkultur in Wien. „Wichtig für die Geschwindigkeit der Regeneration ist zudem, wie oft man die Sinneskanäle im Alltag beansprucht“, erklärt der Experte.