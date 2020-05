Herkunft des Fleischs ist den Kunden nicht „wurst“

Versorgung von Krankenhäusern und Seniorenzentren

Bei einigen Produkten kann abgelesen werden, wo diese später serviert werden. So ist etwa der Schriftzug „reserviert für Bergdiele“ klar erkennbar. Das Restaurant in Leonding ist in einer Immobilie, die im Besitz von Köttstorfer steht. Von der Geburt über die Zucht bis hin zur Schlachtung und Zerlegung - der Fleischermeister legt Wert darauf, dass das bei dem von ihm verarbeiteten Produkten alles in Österreich passiert. „So bleibt die Wertschöpfung in unserem Land“, so der Unternehmer, der mit Wurst und Fleisch aus seinem Betrieb auch Spitäler und Seniorenzentren versorgt.