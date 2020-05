Patin aus der Politik für Baby-Elefant „Kibali“

„Kibali“-Abstand wäre 1,4 Meter

Während die Länge eines Babyelefanten im Corona-Alltag nun eine gewisse Rolle spielt, tut sie dies im Zoo-Alltag nicht. Hier geht es vielmehr um die Kilos - also das Gewicht, wurde am Montag verraten. „Kibali“ bringt aktuell 230 Kilogramm auf die Waage. Aber einige Maßangaben hatte Direktor Hering-Hagenbeck doch parat: „Wir wurden in letzter Zeit so oft gefragt, wie lang ,Kibali‘ mittlerweile ist. Deshalb haben sie unsere Tierpfleger am Wochenende extra vermessen. Sie kommt bereits auf 1,40 Meter.“