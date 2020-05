Hotels: So läuft der Neustart ab dem 29. Mai

Beherbergungsbetriebe in Österreich dürfen am 29. Mai wieder ihre Pforten öffnen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gaben am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien Details zu den Rahmenbedingungen der Wiedereröffnung bekannt.