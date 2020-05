Woran starb die kleine Antonia?

Auch der Tod eines anderen Kindes jährt sich bald zum zweiten Mal

Ein sechsjähriger Bub ist im Juni 2018 bei einem Badeausflug am Faaker See ertrunken. Angeklagt wurden die Eltern und der Badbetreiber; für die Eltern gab es schon im Vorjahr eine Diversion - einen Schuldspruch ohne Strafe. Sie seien gestraft genug, befand die Richterin. Weil aber in der Zwischenzeit ohne und mit Corona Fristen versäumt wurden, besteht der Strafverteidiger der Badbetreiber, Markus Steinacher, auf eine Neudurchführung. „Das Verfahren geht zurück an den Start“, so Steinacher. Im Juni soll ein Ortsaugenschein erfolgen.