Messerangriff: Rettung erst nach Stunden alarmiert

Erst am nächsten Tag Rettung alarmiert

Doch erst am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr wurde die Rettung verständigt. Die Einsatzkräfte alarmierten in der Folge auch die Polizei. Der 36-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Ermittlungen zeigte sich die 58-Jährige zur Tat geständig. Sie wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt eingeliefert.