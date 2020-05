Bereits 60 Corona-Fälle in Postverteilerzentren

Nach 29 Corona-Fällen im Paketzentrum der Österreichischen Post in Hagenbrunn in Niederösterreich sind am Donnerstag weitere rund 30 Fälle von Beschäftigten im Postverteilzentrum Inzersdorf in Wien-Liesing bekannt geworden. Dass man auf die Fälle überhaupt aufmerksam wurde, liegt laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) an der neuen Teststrategie. Sie offenbarte die Verbindung eines Bewohners der Flüchtlingsunterkunft in Erdberg, wo es eine Massen-Infektion von 26 Bewohnern und Betreuern gegeben hatte, mit einem Mitarbeiter im Postzentrum.