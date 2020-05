Ortschefs über Vorgaben zu Schulöffnung verärgert

Der Schulbetrieb läuft - wie berichtet - wieder an. Um Schüler und Lehrkräfte zu schützen, sind spezielle Hygienemaßnahmen notwendig. Doch bei so manchem Bürgermeister sorgen die Vorgaben des Landes für Kopfschütteln, wie Manfred Kölly (LBL) aus Deutschkreutz bestätigt: „Ich habe fast 40 Seiten vom Land bekommen, in denen genau steht, was wie gereinigt und desinfiziert werden muss. Dieses Konvolut muss ich unterschreiben, dann bin ich dafür haftbar.“