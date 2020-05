Grenzöffnungen: Tourismus im Land atmet auf

Die Lockerungen erfolgen rechtzeitig zum Start in die Hauptferienzeit von Juni bis August. „Damit kommen die Unternehmerinnen und Unternehmer wieder näher an die Wirtschaftlichkeit“, frohlockte Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bundessparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer (WKÖ). Österreich war immer das verlängerte Wohnzimmer der Deutschen, hofft die Branchenvertreterin - trotz des Corona-Hotspots in Ischgl und anderen Tiroler Skiorten - auf eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte.