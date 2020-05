Lenker wurde bei Kollision aus Wagen geschleudert

Ein 34-Jähriger aus Linz fuhr am 13. Mai gegen 13 Uhr mit einem Kleintransporter auf der L1239 im Gemeindegebiet von Sipbachzell aus Richtung Kematen an der Krems kommend in Richtung Wels. Dabei stieß er bei der Kreuzung mit der L1240, der sogenannten Eggendorfer Kreuzung, mit einem Pkw, gelenkt von einem 18-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land zusammen. Durch die Wucht des Anpralles wurden beide Fahrzeuge in ein Feld katapultiert.