Drei Grenzübergänge nach Bayern werden geöffnet

Hoffnung auf mehr

Oberösterreichs Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) hofft indes auf baldige weitere Grenzerleichterungen. „Ziel wäre natürlich eine vollständige Öffnung der Grenzen zumindest mit Deutschland und auch Tschechien für den Sommer“, so Achleitner. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) versicherte in einem Arbeitsgespräch mit dem Landesrat, dass man „mit Bayern und der deutschen Bundesregierung in intensiven Gesprächen über die weitere Vorgangsweise in Bezug auf die Grenzsituation“ sei.