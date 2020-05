308 km/h: Sogar Kanadas Polizei ist fassungslos

Als Polizist sieht, hört und erlebt man während seines Dienstes viel - und dennoch gibt es offenbar Momente, die selbst einen erfahrenen Beamten noch schockieren und fassungslos machen können. Einen solchen erlebte wohl auch Polizist Kerry Schmidt, als er von einem Einsatz von Kollegen auf einer Autobahn in Ontario, Kanada hörte. So wurde ein 19-Jährige in Papas Wagen - ein Mercedes - gestoppt, nachdem der Möchtegern-Rennfahrer den Boliden auf bis zu 308 km/h beschleunigt hatte.