Neue „Krone“-Serie: 75 Jahre Frieden in Kärnten

Genau am 8. Mai vor 75 Jahren konnten Tausende endlich wieder aufatmen: Nach Jahren des Schreckens war der Zweite Weltkrieg zu Ende. In Klagenfurt hatte die provisorische Landesregierung die Macht übernommen, britische Soldaten besetzten das Land und sorgten in den Nachkriegswirren für Ordnung. Erst zehn Jahre später, mit der Unterzeichnung des Staatsvertrages 1955, sollten sie unser Bundesland wieder verlassen.