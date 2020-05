75 Jahre Frieden: Kriegsende und Selbstbefreiung

„Es lebe das demokratische Kärnten im freien Österreich“ – mit diesen Worten unterzeichnete die provisorische Landesregierung zu Kriegsende ihre Proklamation, die am 8. März in der „Kärntner Zeitung“ abgedruckt worden war. Nun, 75 Jahre nach dem erzwungenen Rücktritt des Gauleiters Friedrich Rainer und der daraus resultierenden Selbstbefreiung Kärntens, wandten sich Landeshauptmann Peter Kaiser, Landtagspräsident Reinhart Rohr und Landesarchivdirektor Thomas Zeloth am Montag in einer Online-Pressekonferenz an die Öffentlichkeit – den Live-Stream gibt es zum Nachschauen.