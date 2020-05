Bitternötige Hilfe für heimische Bauern ist da

„Jetzt ging alles sehr schnell. Am Dienstag bekamen wir grünes Licht für den Flug, am Mittwochmittag musste die Passagierliste fertig sein“, erzählt Stefan Hamedinger, Geschäftsführer der Obst- und Gemüseproduzenten in Oberösterreich. Noch am Flughafen wurden alle Helfer auf Corona getestet, bevor sie „ihren“ Bauern übergeben wurden. Bevor sie aber mit der Erdbeer-Ernte starten können, müssen sie noch auf ihre Testergebnisse warten.