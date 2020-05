Putin gedenkt Opfern des Zweiten Weltkriegs

Russlands Präsident Wladimir Putin hat zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über den Hitler-Faschismus in Moskau an die großen Verdienste der Roten Armee erinnert. „Sie haben das Vaterland gerettet, das Leben der künftigen Generationen geschützt. Sie haben Europa befreit und die Welt beschützt“, sagte der Kremlchef am Samstag an der Ewigen Flamme im Alexandergarten in Moskau. Die Zeremonie wurde im Fernsehen übertragen, da in der russischen Hauptstadt wegen der Coronavirus-Pandemie strenge Ausgangssperren herrschen. „Wir verbeugen uns vor der Generation der großen Sieger“, sagte der 67-Jährige, ehe er einen Strauß Rosen am Grab des Unbekannten Soldaten niederlegte.