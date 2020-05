Enyaq iV: So macht Skoda aus dem VW ID.3 ein SUV

Skoda bietet für den Enyaq iV unterschiedlich starke E-Motoren sowie als Option Allradantrieb an. Das Einstiegsmodell kommt auf 109 kW/148 PS, außerdem sind 132 kW/180 PS und 150 kW/204 PS starke E-Motoren im Angebot. Standardmäßig sitzt der jeweilige E-Motor auf der Hinterachse und treibt die Hinterräder an. Beim Allradantrieb kommt vorne ein 42 kW/57 PS- oder ein 75kW/102 PS-Motor hinzu, sodass der Enyaq iV im Maximum über eine Leistung von 225 kW/306 PS verfügt. Hier gelingt der Standardspurt in 6,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h begrenzt.