Gastro wird aufgesperrt: Gipfel und Corona-Hilfe

Endlich! Am Freitag in einer Woche sperren unsere Wirte in ganz Österreich wieder auf. Nach Freunde wieder zu treffen hat uns ein schöner Lokalbesuch laut aktuellen Umfragen am meisten gefehlt. Schon jetzt herrscht bei einem „Krone“-Lokalaugenschein in den Küchen, Gaststuben und Schanigärten von Vorarlberg bis Burgenland Hochbetrieb.