Salzburgs Nachtlokale trotzen der Corona-Krise

Eine gute Nachricht für all jene, die gerne den „Club der Salzburger“ besucht haben. „Das Half Moon wird die Krise definitiv überleben“, informiert Geschäftsführer Martin Sönmezay, der das Lokal bereits seit 14 Jahren leitet. Aufgrund der vergangenen, relativ guten Wirtschaftsjahre konnte er genügend Ressourcen ansparen, um seinem Club jetzt das Überleben zu sichern. Allerdings müssen Umbauarbeiten nun aufgeschoben werden. „Dafür hätten wir einen sechsstelligen Betrag vorgesehen“, so der Chef. Einige Gehälterzahlungen fallen zwar derzeit weg, dennoch sind Pacht und Instandhaltungskosten „gar nicht so wenig“. Als frühesten Öffnungstermin hält Sönmezay Anfang September für möglich. Aber: „Solange Maskenpflicht für Mitarbeiter und Gäste herrscht, wird es sehr schwierig beziehungsweise kaum Sinn machen, Clubs und Diskotheken zu eröffnen.“