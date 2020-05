Taubenplage: Sperre von Gemeindebau-Dachboden

Dachboden wird gesperrt

Der nächste Reinigungstrupp rückte an, die Fenster wurden mittels einer Vorrichtung versperrt. Aber auch das brachte offenbar nicht den erhofften Erfolg. Jetzt soll den Mietern der Zugang verwehrt werden. Hayden: „Ein Umbau ist in Vorbereitung, der den Dachboden in Zukunft nur für Mitarbeiter und den Rauchfangkehrer zugänglich macht.“ Corona-bedingt komme es da jedoch zu Verzögerungen.