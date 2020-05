Viele Staaten lockern bereits Corona-Maßnahmen

Bulgarien lockert Schutzmasken-Pflicht

In Bulgarien war die Situation mit etwas mehr als 1500 Infizierten etwas entspannter - hier muss man keine Schutzmaske mehr in Parks, auf Straßen oder an Haltestellen tragen. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften oder Kirchen sind sie weiterhin vorgeschrieben. Am 13. Mai soll der zweimonatige Ausnahmezustand schließlich aufgehoben werden.