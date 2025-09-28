Panik im Gasthaus: Mann zieht Schreckschusspistole

Zunächst herrschte am Samstagabend noch gemütliche Stimmung in einem Wiener Gasthaus, bis die Feierlaune der beiden Gäste jäh unterbrochen wurde. Ein 50-jähriger offenbar alkoholisierter Mann betrat um 1.15 Uhr das Lokal und soll mit einer Schreckschusspistole auf die beiden Nachtschwärmer gezielt haben. Dabei murmelte er in unverständlicher Sprache vor sich hin.