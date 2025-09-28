Vorteilswelt
Messer sichergestellt

Panik im Gasthaus: Mann zieht Schreckschusspistole

Wien
28.09.2025 11:58
Das Duo war sichtlich geschockt, als ein augenscheinlich alkoholisierter Mann das Duo mit einer ...
Das Duo war sichtlich geschockt, als ein augenscheinlich alkoholisierter Mann das Duo mit einer täuschend echt aussehenden Pistole bedrohte.(Bild: APA/EVA MANHART / APA / picturedesk.com)

Mit zwei Messern und einer Schreckschusspistole im Gepäck betrat ein 50-jähriger Mann in der Nacht auf Sonntag ein Lokal in der Wiener Innenstadt. Plötzlich soll er eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole gezogen und damit zwei Gäste bedroht haben. Das Motiv ist unklar. 

Zunächst herrschte am Samstagabend noch gemütliche Stimmung in einem Wiener Gasthaus, bis die Feierlaune der beiden Gäste jäh unterbrochen wurde. Ein 50-jähriger offenbar alkoholisierter Mann betrat um 1.15 Uhr das Lokal und soll mit einer Schreckschusspistole auf die beiden Nachtschwärmer gezielt haben. Dabei murmelte er in unverständlicher Sprache vor sich hin. 

WEGA-Beamte im Einsatz
Ein aufmerksamer Angestellter erkannte die Gefahr und verständigte sofort die Polizei. Wiener Polizeibeamte, unterstützt von der WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit, hielten den Mann noch vor dem Lokal an.

Mann mit Erinnerungslücken
Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte eine Schreckschusspistole sowie zwei Messer sicher. Der 50-Jährige wurde festgenommen. In der Vernehmung gab er an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können. 

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Zusätzlich gilt nun ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn.

