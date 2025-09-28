Vorteilswelt
Unternehmen florierte

5000 Liter gefälschter Wein in Italien vernichtet

Ausland
28.09.2025 11:49
Die Flaschen waren mit gefälschten Etiketten versehen, der Wein wurde vernichtet.
Die Flaschen waren mit gefälschten Etiketten versehen, der Wein wurde vernichtet.(Bild: X.com/_Carabinieri_)

Carabinieri in Rom und Messina haben ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland angezeigt, das Weinflaschen mit falschem Etikett in Italien sowie in mehreren Ländern außerhalb der EU verkauft hat.

Laut Ermittlungen wurde der Wein in mehreren Ländern verkauft. Intensive Nachforschungen führten schließlich zu einem Lager auf der süditalienischen Insel Pantelleria.

Dort wurden tatsächlich 5000 Liter Wein beschlagnahmt, davon 3500 Liter in Verarbeitung und rund 1500 Liter bereits abgefüllt und mit den gefälschten Bezeichnungen Zibibbo di Pantelleria und Terre Siciliane IGT etikettiert.

Das deutsche Unternehmen verfügte über keinerlei Genehmigung zur Herstellung und zum Verkauf des geschützten Likörweins Zibibbo di Pantelleria DOP. Dabei handelt es sich um Produkte mit geschützter Ursprungsbezeichnung, dessen Herstellung strengen Produktionsvorschriften unterliegt.

Wein wurde vernichtet
Der Inhaber des Unternehmens wurde von der Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Marsala angezeigt, da er seit 2019 mindestens 30.000 Flaschen nicht zertifizierten Tafelwein verkauft und damit einen geschätzten Gewinn von über 800.000 Euro erzielt hatte. Die beschlagnahmten Produkte wurde vernichtet.

