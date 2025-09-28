5000 Liter gefälschter Wein in Italien vernichtet

Wein wurde vernichtet

Der Inhaber des Unternehmens wurde von der Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Marsala angezeigt, da er seit 2019 mindestens 30.000 Flaschen nicht zertifizierten Tafelwein verkauft und damit einen geschätzten Gewinn von über 800.000 Euro erzielt hatte. Die beschlagnahmten Produkte wurde vernichtet.