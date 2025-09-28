Vorteilswelt
Workshop in Wien

Vier Pfoten, ein Herz: Tierliebe kennt kein Alter!

Tierecke
28.09.2025 11:45
Eine Liebe, die keine Worte braucht.
Eine Liebe, die keine Worte braucht.(Bild: stockadobe.com)

Am 4. Oktober lädt die Volkshilfe Wien im Rahmen des Projekts „A G‘spia fürs Tier“ Senioren zu einem besonderen Workshop ein. Experten geben Tipps und stellen Unterstützungsangebote für den Alltag mit Tieren vor. Für den Vierbeiner gibt es zudem eine kleine Überraschung.

0 Kommentare

Tiere bereichern unser Leben auf vielfältige Weise. Sie schenken Freude, Trost und eine Nähe, die Worte oft nicht ausdrücken können. Damit das Zusammenleben für Mensch und Tier harmonisch bleibt, darf man auch immer wieder dazulernen – und dafür ist man wirklich nie zu alt!

Am Welttierschutztag, den 4. Oktober, öffnet die Volkshilfe Wien dafür ihre Türen auf dem Stadtbalkon in Wien-Favoriten. Zwei- und Vierbeiner erwartet ein Tag voller praktischer Tipps, wertvoller Einblicke und kleiner tierischer Überraschungen.

Die Sprache der Tiere verstehen
Unter dem Motto „Burli, Schnurli und Urli – weil Tierliebe kein Alter kennt“ geben eine Katzenexpertin und ein Hundetrainer kurze Impulsreferate. Sie zeigen, wie man die feinen Signale der Tiere liest, ihre Bedürfnisse erkennt und ihr Verhalten besser versteht. Neben den Freuden des Zusammenlebens geht es auch darum, schwierige Situationen zu meistern, wenn die Tierhaltung einmal herausfordernd wird.

Geschenk für die tierischen Freunde
Zudem werden Unterstützungsangebote wie Gassi-geh-Dienste oder temporäre Pflegestellen bei Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalten vorgestellt und Möglichkeiten gezeigt, sich freiwillig für das Wohl von Tieren zu engagieren!

Für die tierischen Lieblinge der Besucher gibt es als besonderes Extra eine kleine Überraschung, gesponsert von der Firma Purina.

So sind Sie dabei

Workshop „Burli, Schnurli und Urli – weil Tierliebe kein Alter kennt“ für Seniorinnen und Senioren

  • Samstag, 4. Oktober 2025, 10 bis 15 Uhr
  • Volkshilfe Wien, Stadtbalkon, Bloch-Bauer-Promenade 13, 1100 Wien
  • maximal 50 Teilnehmer
  • Anmeldung erforderlich: bis spätestens
    30. September
    Telefon: 0676/878 445 14
    E-Mail: agft@volkshilfe-wien.at
  • Mehr zum Projekt „A G‘spia fürs Tier“ erfahren Sie hier

Verlässliche Partner
„A G’spia fürs Tier“ begleitet Wiener Tierhalter seit mehr als zehn Jahren in Notsituationen. Ob bei Krankenhausaufenthalt, Reha oder Herausforderungen im Alltag – das Projekt sorgt dafür, dass Mensch und Tier verbunden bleiben. Möglich wird dies auch durch die langjährige finanzielle Unterstützung unserer „Krone“-Tierecke, die dazu beiträgt, dass Tierliebe und Zuversicht erhalten bleiben.

Porträt von Diana Zwickl
Diana Zwickl
Porträt von Tierecke
Tierecke
