Vier Pfoten, ein Herz: Tierliebe kennt kein Alter!

Am Welttierschutztag, den 4. Oktober, öffnet die Volkshilfe Wien dafür ihre Türen auf dem Stadtbalkon in Wien-Favoriten. Zwei- und Vierbeiner erwartet ein Tag voller praktischer Tipps, wertvoller Einblicke und kleiner tierischer Überraschungen.

Die Sprache der Tiere verstehen

Unter dem Motto „Burli, Schnurli und Urli – weil Tierliebe kein Alter kennt“ geben eine Katzenexpertin und ein Hundetrainer kurze Impulsreferate. Sie zeigen, wie man die feinen Signale der Tiere liest, ihre Bedürfnisse erkennt und ihr Verhalten besser versteht. Neben den Freuden des Zusammenlebens geht es auch darum, schwierige Situationen zu meistern, wenn die Tierhaltung einmal herausfordernd wird.