Erstes Foto nach Lockdown: Kasachin stürzt in Tod

Die junge Frau stammt ursprünglich aus Kasachstan und lebte in Antalya, wo sie als Touristenführerin arbeitete. Nachdem das Ausgehverbot in der Türkei aufgehoben wurde, brach sie am vergangenen Sonntag mit einer Freundin zu einem Spaziergang zum Düden-Wasserfall auf. Dieser ist in einem malerischen Naturpark gelegen und eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt.