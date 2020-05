1. Mai: Tag der Arbeit(slosen)

Parteichef LH Peter Kaiser wird in seiner, bereits auf dem Kreuzbergl aufgenommenen, Rede, die Bedeutung eines funktionierenden Sozialstaates betonen - wie es sich für Kaiser auch in der Coronakrise wieder zeigt. „Freiheit und Solidarität stehen ebenso auf dem Prüfstand“, so der LH, der angesichts von 100.000 arbeitslosen oder in Kurzarbeit befindlichen Kärntnern erneut die bedarfsorientierte Mindestsicherung fordert.