USA in der Krise: Stolpert Trump über Corona?

So groß, so stolz, so mächtig - unbezwingbar, weder wirtschaftlich noch militärisch. Ein Weltbild, das sich über die Jahrzehnte tief in die Köpfe der allermeisten US-Amerikaner gefräst hat. Vom milliardenschweren Fabrikant bis zur Aushilfskellnerin, die von der großen Karriere träumt. Doch jetzt zeigt ein unsichtbarer Feind dem vermeintlichen „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ die Grenzen auf. Schonungslos.