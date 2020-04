Millionen Amerikaner ohne Arbeitslosenhilfe

In den USA hakt es in der Corona-Krise offenbar massiv bei den Anträgen auf staatliche Unterstützung für Arbeitslose. Bisher gab es 26,5 Millionen Erstanträge, die Zahl der Bedürftigen dürfte aber den echten Bedarf bei Weitem nicht korrekt abbilden. Einer Umfrage zufolge sind viele Amerikaner nicht an die Hilfsgelder herangekommen oder haben sie erst gar nicht beantragt.