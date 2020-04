New York plant langsame Rückkehr zur Normalität

Bis in New York tatsächlich wieder Normalität herrscht, wird es noch dauern. So sollen Veranstaltungen, die eine große Zahl von Besuchern aus aller Welt anziehen, verboten bleiben. Besonders schwierig wird das Hochfahren der Wirtschaft laut Cuomo in der dicht besiedelten Millionenmetropole New York City. Dort hatte sich das Virus deutlich schneller als in anderen Städten der USA verbreitet.