Comeback für Tourismus: „Vorsicht und Zuversicht“

„Derzeit ist die Frage der Öffnung von Badeplätzen an den Seen, Schwimmbädern und Thermen stark in der öffentlichen Diskussion. Aber die Tourismus-Wirtschaft betrifft viele weitere Bereiche“, stellt Achleitner fest. Auch sie brauchen flankierende Maßnahmen bei der Wiedereröffnung. „Deshalb geht es hier vor allem um Einlassmanagement mit kontrollierter Abstandsregelung. Und zusätzlich um Masken, Abstand halten und Desinfektion für das Personal.“