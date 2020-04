Corona-Gesetze: VfGH fordert erste Stellungnahme

Verena Madner wohl erste Grüne Höchstrichterin

Nachdem erst im Februar Christoph Grabenwarter auf einem türkisen Ticket als VfGH-Präsident bestellt wurde, sind im abwechselnden Modus nun die Grünen am Zug - es handelt sich dabei um das erste von den Grünen nominierte Mitglied des Höchstgerichts. Wie am Dienstag die „Presse” vermeldete, dürfte aller Voraussicht nach Universitätsprofessorin Verena Madner Vizepräsidentin werden. Ihre Nominierung soll am Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden. Madner ist führende Umweltrechts-Expertin, und lehrt an der Wiener Wirtschaftsuniversität Öffentliches Recht, Umweltrecht sowie Public und Urban Governance.