Corona-Gesetze: Jabloner sieht Kanzleramt am Zug

Ex-Justizminister Clemens Jabloner nimmt in der Diskussion um die von vielen Juristen als problematisch eingestuften Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie das ÖVP-geführte Bundeskanzleramt in die Pflicht. „Es ist ja nicht der Gesundheitsminister ganz allein auf weiter Flur“, sagte er am Freitag im Ö1-„Morgenjournal“, nachdem am Vorabend das Expertengremium zur Evaluierung getagt hatte.