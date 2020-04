Dylan-Songtext steht für 2,2 Mio. $ zum Verkauf

Der handgeschriebene Songtext zu Bob Dylans Klassiker „The Times They Are A-Changin‘“ steht zum Verkauf: Bei einem Preis von 2,2 Millionen Dollar (rund zwei Mio. Euro) würde das einen neuen Weltrekord für einen Rocktext markieren. Angeboten wird die eine Seite umfassende Rarität bei dem in Los Angeles ansässigen und auf historische Schriftstücke spezialisierten Autographenhändler Moments in Time.